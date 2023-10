Castiadas. Perde il controllo dell'auto e si schianta contro il guardrail: donna in ospedale

La conducente è stata ricoverata in prognosi riservata

Di: Redazione Sardegna Live

Questa notte a Castiadas, presso la statale 125 Var, al km 23+200, una donna è finita con la sua auto contro un guardrail. Stava percorrendo la strada in direzione Cagliari, a bordo di una Citroen Saxo, quando avrebbe perso il controllo del mezzo.

Soccorsa da un'ambulanza del 118, è stata trasportata presso il Pronto soccorso dell'Ospedale San Marcellino di Muravera dove è tenuta sotto osservazione in prognosi riservata, non in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Stazione di Villasalto e quelli del Radiomobile della Compagnia di San Vito. Come previsto dal codice della strada, i militari hanno richiesto all'ospedale accertamenti tossicologici sul sangue della sfortunata protagonista del sinistro stradale.