Cagliari, continua la campagna di adozioni del Canile comunale: Eros cerca casa

Eros è un "cucciolo brillante, estroverso, socievole con tutti (anche con gli estranei) che aspetta di trovare qualcuno che possa ricambiare il suo affetto"

Di: Redazione Sardegna Live

La Campagna di adozioni del Canile comunale di Cagliari, promossa dal Servizio Gestione Faunistica del Comune, per sensibilizzare i cittadini alle adozioni degli ospiti presenti nella struttura di via Po 59 va avanti, questa volta con Eros, "cucciolo brillante, estroverso, socievole con tutti (anche con gli estranei) che aspetta di trovare qualcuno che possa ricambiare il suo affetto".

"Attualmente Eros pesa circa 12 Kg, è un cucciolo di un anno, di taglia media contenuta, entrato in canile a metà novembre 2022 insieme ai suoi fratelli perché trovati abbandonati in una scatola nel quartiere di Sant'Elia, in buone condizioni di salute ma privi di microchip. Apprezza moltissimo il contatto fisico, gioca al riporto della palla e sta imparando ad andare al guinzaglio nelle aree del canile. Non ha esperienza della vita fuori dal canile, non conosce il contesto urbano ma è giovane e volenteroso, si lega moltissimo alle persone che si occupano di lui e con il giusto approccio saprà inserirsi bene in una famiglia", si legge nella nota.

"Eros è equilibrato nella comunicazione con gli altri cani e finora non ha mostrato atteggiamenti assertivi nemmeno nei confronti dei cani più piccoli di lui. Per il cucciolo si cerca una famiglia di persone dinamiche residenti preferibilmente in una casa con giardino in modo da affrontare le uscite in contesto urbano con la giusta gradualità, è adatto anche a famiglie con bambini. Eros si cede in adozione vaccinato e in possesso di microchip", spiegano dal canile.

Gli orari di ricevimento per le adozioni sono dal Lunedì al Sabato dalle 10 alle 12, previo appuntamento, contattando il Canile municipale via mail all'indirizzo: canile@comune.cagliari.it o telefonicamente ai numeri: 070 677 8115 - 070 677 6469.