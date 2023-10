Cagliari. Telefonata anonima segnala bomba: evacuato il Tribunale

Sul posto stanno operando carabinieri e artificieri

Di: Redazione Sardegna Live

Erano circa le 11 di questa mattina, 12 ottobre, quando il Tribunale di Cagliari è stato evacuato per un allarme bomba. La segnalazione è arrivata attraverso una telefonata anonima che denunciava la presenza dell'ordigno.

Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri del comando provinciale e gli artificieri per le verifiche, attualmente in corso. In via precauzionale, tutte le persone presenti nel palazzo di giustizia sono state invitate a lasciare l'edificio.