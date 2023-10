Domenica 8 ottobre le elezioni per il Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale

"Sicurezza, salvaguardia e valorizzazione del territorio sono la chiave dei nostri progetti", ha dichiarato Efisiangelo Curreli, candidato della Lista 'BENAU'

Di: Redazione Sardegna Live

Si terranno, domenica 8 ottobre dalle ore 07 : 00 alle ore 22 : 00 , le elezioni per il rinnovo degli organi del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale per il quinquennio 2023 - 2028.

Potranno accedere alle urne tutti i contribuenti consorziati attivi del consorzio di bonifica, che potranno verificare la propria posizione sul sito BCSM.

" Sicurezza, salvaguardia e valorizzazione del territorio sono la chiave dei nostri progetti, mirati anche a un'efficace manutenzione e ammodernamento dell'intero sistema idraulico come i canali, corsi d'acqua, strade di servizio ed ovviamente la rete idrica. Tra i nostri obiettivi, progettazione e accantieramento, con tempi certi, di opere atte al completamento dei servizi di irrigazione, informazione e trasparenza nei confronti dei soci, efficientemento dei costi con una visione ' green ' , fortemente incentivata con fondi statali ed europei, non ulimo affrontare il problema del riordino fondiario , i l tutto nello spirito della Legge quadro della Regione Autonoma della Sardegna in materia di consorzi di bonifica ( LEGGE REGIONALE 23 maggio 2008, n. 6 ) ”, ha dichiara a Efisiangelo Curreli, candidato della Lista ' BENAU ' .

" Vogliamo fare un appello al voto ai cittadini, perché votare ed esprimere la decorazione per la nostra lista significa puntare forte sull'identità e sul trovare soluzioni adeguate alle necessità del territorio - prosegue Curreli -.Come avete potuto constatare dal nostro programma, i punti su cui vogliamo concentrarci sono dettati dalla nostra conoscenza delle problematiche dell'area e dalle sue esigenze. Per questo motivo crediamo fortemente nel coinvolgimento degli altri attori, perché solo tramite la condivisione dei problemi si può arrivare a soluzioni congiunte e adeguate. Così come discute che la trasparenza nei confronti dei cittadini sia la base per un governo della Bonifica solido e coerente. Non di meno, la nostra lista punta anche a migliorare il livello di qualità e sicurezza dei servizi idraulici, ma non solo. Così come si intende coinvolgere le scuole per sensibilizzare i ragazzi a comportamenti votati alla sostenibilità ambientale. Abbiamo bisogno di Voi per poter cominciare subito ad agire, ", concludono.