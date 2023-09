Sciopero nel settore del trasporto aereo: 17 voli cancellati in Sardegna

Sono 17 i voli che sono stati cancellati a causa dello sciopero, nei tre aeroporti sardi, anche se la protesta ha interessato direttamente solo lo scalo di Cagliari

Di: Redazione Sardegna Live

Sono 17 i voli che sono stati cancellati a causa dello sciopero dei lavoratori degli handler di oggi nei tre aeroporti sardi, ma i passeggeri hanno subito meno disagi del previsto visto che erano già stati avvisati dalle compagnie.

La protesta ha interessato direttamente solo lo scalo di Cagliari, ma ripercussioni si sono fatte sentire sia ad Alghero sia a Olbia per i voli in arrivo da aeroporti dove era previsto lo sciopero.

A Cagliari sono 10 i voli cancellati; all'aeroporto di Alghero tre voli in arrivo cancellati e due in partenza, mentre nello scalo di Olbia cancellato un volo in arrivo e uno in partenza. Nello scalo di Cagliari i servizi handling si sono fermati dalle 13 alle 17, ma già a partire dalle 10, davanti all'area partenze, si è svolto un presidio che andrà avanti fino alle 17.

"Registriamo un adesione del 98% del personale che oggi poteva scioperare - dichiara il segretario generale della Uil Trasporti Sardegna, William Zonca - visto che è stata imposta la riduzione da 24 a 4 ore di sciopero".

"Siamo consapevoli che gli scioperi possono causare disagi all'utenza - spiegano i segretari Alessio Salis (Filt Cgil), Michele Palenzona (Fit Cisl) e Michele Deias (Uil Trasporti) - ma questo è l'unico strumento attraverso il quale i lavoratori possono fare valere le loro richieste e rivendicazioni. Non è più tollerabile l'inerzia delle controparti che sta bloccando il rinvio di un rinnovo contrattuale indispensabile a garantire un trattamento economico dignitoso e solide tutele individuali ai lavoratori di un settore in forte crescita".