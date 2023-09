Padru. Fuori strada con l'auto mentre torna a casa, 78enne perde la vita

Il corpo è stato trovato sotto lo sportello di guida

Di: Redazione Sardegna Live

Tragedia, questa notte, sulla provinciale 24 che collega il comune di Padru con quello di Loiri Porto San Paolo. Un uomo di 78 anni di Olbia ha perso la vita.

L'anziano stava rientrando a casa, in viaggio da solo sul suo Cross Over in direzione Olbia quando, per cause da accertare, ha perso il controllo dell'auto uscendo di strada e andando a sbattere contro il cordolo: nell'impatto parte dell'abitacolo è rimasto schiacciato.

Il 78enne, seppur ferito, è riuscito ad uscire dal suv ma ha fatto solo pochi metri: il suo corpo è stato trovato dai soccorritori riverso sotto lo sportello del guidatore. Sul posto intorno alla mezzanotte, insieme ai vigili del fuoco di Olbia e ai carabinieri, è arrivata un'ambulanza con il personale del 118 che ha constatato il decesso dell’uomo.