Coronavirus. Il grande cuore dei sardi: quasi 500 mila euro raccolti sul conto Ats per l’emergenza Covid-19

Tanti stanno dando il loro contributo acquistando beni da destinare agli ospedali come respiratori, dispositivi di protezione personale, letti e strumenti diagnostici.

Di: Redazione Sardegna Live

Sono tantissimi i privati cittadini, le associazioni e gli imprenditori che in questi giorni stanno dando il loro contributo per sostenere economicamente le strutture sanitarie dell’Isola per fare fronte all’emergenza Covid -19. Attraverso il conto corrente appositamente dedicato, istituito alcuni giorni fa da Ats Sardegna, dal più piccolo gesto al più grande, si è aperta una gara di solidarietà e altruismo. Le donazioni in denaro ammontano a quasi 500 mila euro, ma tanti stanno dando il loro contributo acquistando beni da destinare agli ospedali come respiratori, dispositivi di protezione personale, letti e strumenti diagnostici.

Per questo “la Direzione di Ats Sardegna desidera ringraziare tutti i cittadini che stanno mostrando un grande cuore. In questo momento così difficile anche economicamente - ha voluto sottolineare il Commissario straordinario di Ats Giorgio Carlo Steri - qualsiasi contributo, anche solo 5 o 10 euro, ha un valore umano enorme”.

I fondi, depositati nel conto corrente che Ats ha appositamente dedicato all'emergenza Covid-19, saranno destinati agli ospedali della Sardegna impegnati sul fronte della lotta contro il Coronavirus.

“Vogliamo dire grazie di cuore a tutti i cittadini - ha continuato il commissario straordinario - per l’altruismo, la generosità e la grande sensibilità mostrata a sostegno di quanti sono impegnati sul fronte Covid-19 su tutto il territorio regionale per la tutela della salute del popolo sardo”.

Si ricorda che il conto corrente bancario, al quale è possibile effettuare i versamenti è:

Azienda Tutela Salute Sardegna via E. Costa 57- 07100 Sassari - IBAN IT 88 B 01015 17203 000070727420