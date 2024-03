Trova 161 milioni di lire, ma la Banca d’Italia non li converte più in euro

Il ritrovamento nella cassapanca della nonna. Cominciata una battaglia legale

Di: Alessandra Leo, foto simbolo

Ha fatto per caso una scoperta che da sogno si è trasformata in un incubo. Un uomo ha trovato nella vecchia cassapanca della nonna a Sondrio 161 milioni di lire.

Risparmi di una vita che avrebbero potuto rappresentare un vero colpo di fortuna per l’impiegato precario in un call center, ma al momento non si sa se quel denaro potrà mai essere convertito in euro. La notizia è stata riportata da Il Gazzattino.

La Banca d’Italia, a cui l’uomo si è rivolto immediatamente dopo il ritrovamento, ha infatti negato la conversione perché ormai le lire non avrebbero più valore. Ma l’impiegato non si è arreso e si è rivolto, come riporta Il Gazzettino, a Giustitalia, associazione che difende i consumatori, cominciando così una battaglia legale per cercare di ottenere i soldi.