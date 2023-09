Arzachena. Incidente sulla statale 125: amputato un piede al motociclista

Operato in Ortopedia a Olbia, è ora in Rianimazione

Di: Redazione Sardegna Live

È stato amputato un piede al motociclista rimasto vittima questa mattina di un grave incidente stradale sulla statale 125 Orientale sarda, nel comune di Arzachena.

Operato dai chirurghi del reparto Ortopedia dell'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, gli è stato salvato l'altro piede ed è ora ricoverato in Rianimazione. L'uomo, un turista di 56 anni in vacanza in Sardegna, era arrivato al Pronto soccorso quasi dissanguato a causa del violento impatto tra la sua moto e il guardrail, che gli ha compromesso gli arti inferiori.

Secondo una prima ricostruzione, il motociclista sarebbe stato in fase di sorpasso in un tratto di strada con una serie di stretti tornati quando è avvenuto l'incidente. Nessun altro mezzo è stato coinvolto. Dopo l'urto la moto ha preso fuoco: le fiamme sono state spente dai Vigili del fuoco.