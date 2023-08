Ancora incendi nell’Isola: diversi fronti aperti nella zona di Olbia

Canadair ed elicotteri in azione

Di: Redazione Sardegna Live

Un grosso incendio è divampato in località Enas, a Olbia. Sul posto, oltre alle squadre a terra, sta intervenendo un canadair al posto di due elicotteri della flotta regionale che sono stati dirottati nella periferia di Berchiddeddu per un ulteriore rogo che minaccia le abitazioni. Fiamme anche sulla 131 Dcn, in località Sa Corroncedda.