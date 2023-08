Mancano medici di base nel Nord-Ovest della Sardegna: arrivano gli Ascot

I primi Ascot, ambulatori straordinari di comunità territoriali, apriranno lunedì 28 agosto Nord-Ovest della Sardegna

Di: Arianna Zedda

I primi Ascot, ambulatori straordinari di comunità territoriali, apriranno lunedì 28 agosto Nord-Ovest della Sardegna, all'interno di un'iniziativa promossa dall'Asl di Sassari a Osilo e Stintino e, dal prossimo 4 settembre, anche a Valledoria, Florinas e Porto Torres, con l'obiettivo di garantire l'assistenza sanitaria di base nei territori dove mancano i medici di base.

Gli Ascot sono rivolti soltanto a quei cittadini, residenti nel comune, che non hanno il medico di medicina generale. Diverse le prestazioni offerte come le prescrizioni mediche, le visite, il rinnovo di piani terapeutici, la raccolta dei fabbisogni domiciliari (e l'inserimento nell'Adi, attività domiciliari programmate, prestazioni integrative programmate), i certificati di malattia e ogni altra possibilità assicurata dagli Accordi collettivi nazionali.

Secondo il direttore generale dell'Asl Flavio Sensi "si tratta di una sperimentazione avviata nell'Isola volta a dare risposte immediate alla domanda di salute della nostra popolazione. Un progetto sperimentale, appunto, che proprio per questo dovrà esser migliorato anche in corso d'opera, ma il nostro obiettivo principale in questo momento è quello di avviare il maggior numero di Ascot su tutto il territorio provinciale così da portare l'assistenza sanitaria di base alla popolazione attualmente sprovvista di un diritto fondamentale". Gli orari di apertura degli ambulatori sono calibrati sul numero di cittadini sprovvisti di assistenza sanitaria nel territorio ma potranno essere rivisti in seguito alla luce delle esigenze e degli accessi registrati ogni mese.