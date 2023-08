Tutto pronto per vivere la 123^ Festa del Redentore: 26, 27 e 29 agosto

Giornate di colori, fede e bellezza illuminate dal sorriso delle centinaia di partecipanti

La 123^ edizione della Festa del Redentore celebra la figura di Mario Puppo, l’illustratore ligure scomparso nel 1977 che curò la grafica del Redentore nel 1954.

Il Comune di Nuoro ha ripreso quest’anno lo stile "a pupazzi", che contraddistinse le produzioni di Puppo consacrandolo tra i maggiori cartellonisti italiani tra gli anni Trenta e Cinquanta del secolo scorso. Nell’illustrazione, alcune figure stilizzate indossano gli abiti tradizionali dell’Isola. Lo sfondo azzurro è attraversato da una salita a tornanti che richiama quella che dalla chiesa della Solitudine, alla periferia del capoluogo barbaricino, conduce alla sommità del monte Ortobene. La statua possente del Cristo Redentore domina la scena.

LE GIORNATE DI FESTA - La Festa del Redentore 2023 andrà in scena da sabato 26, con la sfilata delle maschere tradizioni, domenica 27 con la sfilata degli abiti tradizionali e il 29 con la processione e Messa Solenne.

Celebrazioni religiose, associazioni folkloristiche, maschere etniche, musica, danze e spettacoli in diretta su Sardegna Live.

SABATO 26 ORE 19:00 - Dopo la vestizione in piazza Sardegna, la sfilata attraverserà via Sardegna, via Lamarmora, corso Garibaldi e piazza Mazzini fino a raggiungere piazza Vittorio Emanuele.

Le strade del centro di Nuoro saranno attraversate da numerose associazioni:

Sos Colonganos di Austis,

Urthos e Buttudos di Fonni,

Tumbarinos di Gavoi,

Cambas de Linna di Guspini,

Mamuthones e Issohadore gruppo Atzeni di Mamoiada,

Su Bundhu di Orani,

Tamburini e Trombettieri "Città di Oristano",

Thurpos di Orotelli,

Boes e Merdules di Ottana,

Mamutzones de Samugheo,

Maschera a Gattu e Maimone di Sarule,

Mandra Olisai "Is Arestes e S'Urtzu Pretistu" di Sorgono.

Alle ore 20:30, poi, danze per tutti con lo spettacolo di musica tradizionale animato dai Ballade Ballade Bois, dai Durusia e dal piccolo Giovanni Boeddu in piazza Vittorio Emanuele.

DOMENICA 27 – Sarà una giornata di colori e di bellezza, illuminata dai ricami e dai pregiati tessuti, oltre che dal sorriso delle centinaia di partecipanti. Domenica 27 agosto Nuoro rinnova il suo status di capitale del folklore isolano con la Sfilata dei costumi tradizionali dell'Isola in onore del Redentore. L'evento sarà trasmesso in diretta streaming da Sardegna Live.

Ecco le associazioni partecipanti al corteo che prenderà il via alle ore 10 attraversando viale del Lavoro, via Lamarmora, corso Garibaldi, piazza Mazzini, via Monsignor Bua fino a giungere in piazza Santa Maria della Neve:

Carro a buoi guidato da Giovanni Antonio Catte con una rappresentazione nuorese,

Associazione Culturale Nugoresas,

Coro Amici del Folklore di Nuoro,

Gruppo Folk Ortobene di Nuoro,

Tenore Sotziu Nugoresu,

gruppo spontaneo di Nuoro,

Gruppo Folk Texile di Aritzo,

Gruppo Folk di Atzara,

Associazione Culturale Nostra Signora di Monserrato di Bari Sardo,

Gruppo folcloristico Associazione Culturale Sas Prennas di Bitti,

Associazione Culturale e Folclorica Su e' Ortachis di Bolotana,

Gruppo Folk San Michele Arcangelo di Bono,

Gruppo Folk Santa Lucia di Buddusò,

Ass.ne Gruppo Folk Busachi Bella mia di Busachi,

Associazione culturale e folklorica A sa Crabarissa di Cabras,

Gruppo Folkorico Quartiere Villanova di Cagliari,

Associazione Gruppo Folk Sant’Antonio Abate di Desulo,

Associazione per le tradizioni popolari Tiscali di Dorgali,

Associazione Culturale Gruppo Folk Figulinas di Florinas,

Associazione Culturale Brathallos di Fonni,

Gruppo folk Tradizioni Popolari de Garteddi,

Associazione Turistica Proloco di Gavoi,

Associazione Gruppo Folk Onnigaza di Ghilarza,

Associazione Culturale e Folklorica Ittiri Cannedu di Ittiri,

Associazione Culturale Gruppo Folk Santa Barbara di Macomer,

Associazione Promozione Sociale Santu Cosomo e Santu Damianu de Mamujada,

Associazione Folkloristica Su Furione di Nule,

Gruppo Folk Olbiese di Olbia,

Gruppo Folk Su Gologone di Oliena,

Gruppo Folk Orani,

Associazione Culturale Murales di Orgosolo,

Associazione Culturale Gruppo Folk Santu Jacu di Orosei,

Associazione Culturale e Folkloristica Gruppo Folk Orotelli,

Gruppo Folk Tuffuddesu di Osilo,

Associazione Culturale Folkloristica Ammentos de Ossi Santu Bertulu di Ossi,

Gruppo Folk San Nicola di Ottana,

Associazione Culturale Sotziu de Ballu Orohole di Ovodda,

Associazione Folkloristica Culturale Salvatore Manca di Ploaghe,

Gruppo Folk Pro Loco di Samugheo,

Associazione Culturale Su Forti di Sant'Antioco,

Centro di Cultura Sassarese Gruppo Folk Città di Sassari,

Associazione Autonoma Gruppo Folk Santu Antine di Sedilo,

Associazione Culturale Folk Fedora Putzu di Selargius,

Associazione Folklorica Gruppo Città di Sennori,

Associazione Folk Culturale Tradissiones Populares di Silanus,

Associazione folclorica Cuccuru' e Janas di Siniscola,

Associazione Culturale Gruppo Folk Sorgono,

Associazione ProLoco di Teulada,

Associazione Gruppo Folk Sant'Anna di Tortolì,

Gruppo Folk Sa Jara di Tuili,

Associazione Culturale Tradizioni Popolari Ursinia di Usini,

Gruppo Folk San Gabriele di Villagrande Strisaili,

Associazione Culturale Tradizioni Popolari Biddobrana di Villaurbana

Alle ore 12:00 è previsto poi il passaggio dei cavalieri provenienti da tutta la Sardegna preceduti da una rappresentanza del Corpo a Cavallo dell’Arma dei Carabinieri. Attraverseranno viale del Lavoro, via Lamarmora, corso Garibaldi e piazza Mazzini fino a fermarsi in piazza San Giovanni. Alle ore 13:00 la benedizione solenne impartita dal vescovo della Diocesi di Nuoro Mons. Antonello Mura presso la Cattedrale di Santa Maria della Neve.

Alle ore 19:00 appuntamento presso lo stadio "Frogheri" per il grande appuntamento del Festival Regionale del Folklore ancora in diretta streaming su Sardegna Live.

MARTEDÌ 29 AGOSTO – ORE 6:00 pellegrinaggio Religioso Dalla Cattedrale al Monte Ortobene.

Ore 11:00 celebrazione solenne della Santa Messa con l’accompagnamento dei cori nuoresi e processione.