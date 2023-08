All'Area Fraterna de La Caletta arriva Simone Cristicchi

Il cantautore romano, in dialogo con don Luigi Verdi e con il vescovo Antonello, si racconta al pubblico della Pastorale del Turismo

Di: Redazione Sardegna Live

Sarà Simone Cristicchi il protagonista indiscusso della serata agostana di lunedì 21 presso l’Area Fraterna de La Caletta di Siniscola, nella giornata numero undici della Pastorale del Turismo. Nell’appuntamento dal titolo “Tra parole e musica” a conversare con il cantautore romano saranno don Luigi Verdi, fondatore e responsabile della Fraternità di Romena, oasi di spiritualità e accoglienza in Toscana, insieme al vescovo Antonello Mura.

In programma. La serata si apre alle ore 21.00 quando a curare il momento di accoglienza sarà la comunità di Dorgali. Per il progetto Camineras, a cura di Vincenzo Ligios, sarà poi la volta del cortometraggio “Anche Schopenhauer era felice” di Maurizio Loi, ambientato nel Nuorese: Antonio vorrebbe fuggire dalla Sardegna, ma non sa come fare. Gigi vorrebbe infondere la speranza, ma i tempi non sono favorevoli. A seguire la conversazione in musica tra Simone Cristicchi, don Luigi Verdi e il vescovo Antonello. L’ingresso è, come sempre, libero.

La rassegna. Nei 21 giorni di eventi ospitati all’aperto, nell’Anfiteatro Caritas di Tortolì e nell’Area Fraterna de La Caletta (Siniscola), saranno ben 24 i protagonisti: tra di loro personaggi noti al grande pubblico, fra radio, televisione, cinema e teatro, mondo della comunicazione, dello sport e dello spettacolo, della medicina e della scienza, altri che si sono distinti per il loro operato e la loro professionalità, per la loro fede e l’attenzione ai più fragili, per la capacità di trasmettere messaggi e contenuti positivi.

Nelle serate della kermesse diocesana, dal 3 al 17 settembre, sarà inoltre possibile visitare la mostra fotografica di Pietro Basoccu dal titolo “Dittici. I volti e il tempo”, conoscerne storia, tradizioni e cultura dei diversi paesi ogliastrini e nuoresi e assistere alle video proiezioni del progetto Camineras curate da Vincenzo Ligios in apertura di ogni serata.