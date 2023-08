Redentore 2023. Sabato 26 agosto la sfilata delle maschere tradizionali

Ecco i protagonisti dell'attesissimo corteo carnevalesco

Di: Redazione Sardegna Live

La Sfilata delle maschere tradizionali è uno degli appuntamenti più attesi dei festeggiamenti in onore del Redentore di Nuoro. Il suono dei campanacci, i versi grotteschi, i volti anneriti dalla fuliggine. Il fascino di un'espressione identitaria antichissima e misteriosa.

L'edizione 2023 del Redentore vedrà il corteo carnevalesco andare in scena sabato 26 agosto dalle ore 19:00 (in diretta streaming su Sardegna Live). Dopo la vestizione in piazza Sardegna, la sfilata attraverserà via Sardegna, via Lamarmora, corso Garibaldi e piazza Mazzini fino a raggiungere piazza Vittorio Emanuele.

Le strade del centro di Nuoro saranno attraversate da numerose associazioni:

Sos Colonganos di Austis,

Urthos e Buttudos di Fonni,

Tumbarinos di Gavoi,

Cambas de Linna di Guspini,

Mamuthones e Issohadore gruppo Atzeni di Mamoiada,

Su Bundhu di Orani,

Tamburini e Trombettieri "Città di Oristano",

Thurpos di Orotelli,

Boes e Merdules di Ottana,

Mamutzones de Samugheo,

Maschera a Gattu e Maimone di Sarule,

Mandra Olisai "Is Arestes e S'Urtzu Pretistu" di Sorgono.

Alle ore 20:30, poi, danze per tutti con lo spettacolo di musica tradizionale animato dai Ballade Ballade Bois, dai Durusia e dal piccolo Giovanni Boeddu in piazza Vittorio Emanuele.