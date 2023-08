A Pattada torna la magia del Palio degli Asinelli: il 19 agosto la 13^ edizione

Sette rioni in gara e una festa di colori e goliardia che richiama appassionati e visitatori da oltre un decennio

Di: Redazione Sardegna Live

Sette rioni partecipanti, la sfida e la convivialità, l'incontro e l'agonismo, il divertimento, la musica e i colori. Il Palio degli asinelli di Pattada è una grande festa che mette insieme l'intera comunità in una giostra che coinvolge e appassiona il paese richiamando numerosi visitatori da oltre un decennio.

L'evento, giunto alla sua 13^ edizione e proposto dall'Associazione Banderas e Iscriglias, tornerà in scena sabato 19 agosto per tutta la giornata.

Si parte alle ore 11 in piazza Su Sotziu con l'assegnazione ad estrazione degli asini ad ognuno dei vicinati in gara e l'estrazione delle batterie di qualificazione. Seguirà il corteo per le vie del centro storico fino a pizza Su Pebianu, dove è in serata i somarelli taglieranno il traguardo delle qualificazioni e della finalissima.

Dopo i pranzi comunitari che si terranno in ogni rione a base di piatti della tradizione locale (formaggi, pellitzas, gnocchetti, carne arrosto e in umido e dolci tipici), l'appuntamento è nella centralissima piazza Italia alle ore 18, dove i chiassosi cortei provenienti da sos 'ighinados confluiranno festosi sfidandosi a vicenda goliardicamente. All'edizione 2023 prenderanno parte i rioni di Fronte 'e Concas (verde), Riu Toltu (azzurro), Istrìa (viola), Pedra 'e Mola (giallo), Binza 'e Cheja (celeste), Su Eladolzu (grigio) e Carrucalza (arancione).

Dopo le batterie di qualificazione, i fantini classificati correranno per la finalissima al termine della quale, comunque vada, scoppierà la festa sulle note della musica del momento.

"Anche quest'anno abbiamo il piacere di riproporre un evento divenuto ormai un grande classico dell'estate a Pattada - spiegano gli organizzatori dell'Associazione Banderas e Iscriglias -. Fin dalle prime edizioni il Palio de sos ighinados ha richiamato in paese tantissimi appassionati e anche visitatori incuriositi da una competizione che sorprende e diverte. Il palio è una festa dove tutti diventano protagonisti e vengono trascinati dai balli di piazza, dai cori e dalle esultanze dei vari rioni. Per questo vale la pena venire a trovarci a Pattada il 19 agosto".

ALBO D'ORO DEL PALIO DEGLI ASINELLI DI PATTADA