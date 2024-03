Al Palio degli Asinelli di Ollolai il Marchio di Qualità dell’Ente Pro loco italiane

Nella sala Caduti di Nassirya, presso il Senato della Repubblica, prestigiosi riconoscimenti anche per le Pro loco di Sestu e San Sperate

Di: Roberto Tangianu

La cornice è quella delle grandi occasioni. Per la consegna dei “Marchi di Qualità”, l’Ente Pro loco italiane, ha scelto la sala Caduti di Nassirya, presso il Senato della Repubblica, a Palazzo Madama. Tra i premiati, provenienti da tutte le regioni d’Italia, c’è anche la delegazione arrivata da Ollolai, insignita del prestigioso riconoscimento per l’organizzazione del Palio degli Asinelli.

Quella di martedì 12 marzo è stata una giornata carica di emozioni fin dal primo momento.

Poco prima di varcare l’ingresso della prestigiosa sala una grande targa ha catturato l’attenzione di tutti: spiccavano i nomi dei Caduti di Nassirya nella strage del 12 novembre 2003, tra questi anche quello di Silvio Olla, maresciallo capo dell’Esercito originario di Sant’Antioco.

Il silenzio che precede l’inizio dell’evento è rotto dall’inno di Mameli, tutti si alzano in piedi.

La Sardegna è rappresentata dal sindaco di Ollolai Francesco Columbu, dal presidente della Pro loco del centro Barbaricino Alessandro Daga, e dal presidente dell’Associazione Palio degli Asinelli Pierpaolo Soro.

Ci sono anche i presidenti delle Pro loco di Sestu, Mario Ziulu, di San Sperate, Diego Lisci, accompagnati dal vicesindaco di Sestu Massimiliano Bullitta e dal sindaco di San Sperate Fabrizio Madeddu. Dopo i saluti di rito delle senatrici Cinzia Pellegrino e Maria Nocco, che hanno fortemente voluto l’iniziativa, è stata la volta del presidente dell’Epli Pasquale Ciurleo che a più riprese ha sottolineato il valore dell’Associazioni turistiche in tutto il territorio nazionale e ha stimolato la crescita da portare avanti attraverso il confronto reciproco e la voglia di innestare un percorso di cambiamento.

È proprio nel cuore dell’evento che viene coinvolta la delegazione arrivata da Ollolai. Le immagini del Palio degli Asinelli scorrono nei grandi monitor mentre le parole accompagnano il valore che si riconosce all’evento: una grande festa di comunità, che giunge alla sua ventunesima edizione, capace di attrarre e coinvolgere anno dopo anno un numero sempre maggiore di spettatori.

Le parole del sindaco Francesco Columbu sono di profonda gratitudine. “Sono veramente orgoglioso per questo riconoscimento.Dico sempre che chi ha un gruppo attivo come la Pro loco che ho in paese ha già fatto un buon pezzo di strada perché tutti i soci, oltre ad essere ragazzi fantastici, trasferiscono una passione immensa in tutti gli eventi che organizzano”.

L’emozione del Presidente della Pro loco Alessandro Daga è evidente e le sue parole vengono precedute da un forte applauso. “Il riconoscimento di Marchio di Qualità per il Palio degli Asinelli ci carica di entusiasmo. Il nostro obiettivo è quello di dare forza e valore al paese di Ollolai in tutti i suoi ambiti”.

Pier Paolo Soro è il vicepresidente dell’Ente Pro loco italiane in Sardegna, a lui il compito della consegna del premio. “In questi anni si è lavorato tanto per riuscire a far crescere il Palio. Nel corso del tempo è passato da manifestazione di paese a evento internazionale portando così sempre più in alto il nome della nostra comunità”.

Il marchio di qualità per la categoria sagre di eccellenza, invece, è stato assegnato alla Pro loco di Sestu per il Festival delle Pro loco e all’associazione turista di San Sperate per la Sagra delle pesche.

A Roma è stata una cerimonia di grande prestigio che ancora una volta ha visto la Sardegna emergere per le sue qualità legate all’eccellenza.

mario ziulu, presidente della pro loco di sestu, e il vicesindaco di sestu massimiliano bullitta

pierpaolo soro, vice presidente epli sardegna, pasquale ciurleo, presidente epli italia, fabrizio madeddu, sindaco di san sperate, diego lisci, presidente pro loco san sperate e la senatrice Maria nocco