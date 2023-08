Fiamme a Bitti. Necessario l’intervento di due elicotteri

Le operazioni del Corpo forestale sono in corso

Di: Redazione Sardegna Live

Il Corpo forestale ha dato notizia, in questi minuti, di un’operazione in corso per impedire il propagarsi delle fiamme in agro nel comune di Bitti, in località Sant'Elia.

Per fermare l’incendio, le squadre stanno intervenendo con il supporto di due elicotteri provenienti dalle basi operative di Farcana e Alà dei Sardi.

Sul posto, coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Bitti.

Seguiranno maggiori dettagli.