“Stop all’abbandono dei cani”: l'appello del rifugio di Olbia

La consigliera regionale Fdi Annalisa Manca visita la struttura

Di: Redazione Sardegna Live

Lancia un appello proprio nel periodo delle vacanze estive e lo fa per combattere l'abbandono dei cani: la consigliera regionale di Fratelli d'Italia, Annalisa Manca, è andata in visita nel canile rifugio "I Fratelli Minori" di Olbia, gestito dall'associazione Lida di cui è madrina e sponsor la showgirl Elisabetta Canalis, che appena poche settimane fa, in compagnia della figlia, aveva trascorso una giornata nel rifugio.

"Abbandonare un cane è un atto vergognoso, una terribile è incivile abitudine che deve finire - sottolinea l'esponente di Fdi - Un appello che dobbiamo far risuonare ovunque unitamente alla richiesta di sterilizzare, perché il problema deve essere risolto all'origine se vogliamo che nessun cane o gatto viva più la sofferenza dell'abbandono o del maltrattamento".

Il rifugio è gestito dalla presidente della sezione Lida di Olbia, Cosetta Prontu, e da un folto gruppo di volontari. "Vi invito a visitare il rifugio e, chi può, a donare e soprattutto adottare uno di questi angeli con la coda farete del bene a loro ma, questo è certo, anche a voi stessi", dice la consigliera regionale gallurese.