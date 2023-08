Il Ferragosto più bello dell'Isola è a Sorgono: fede, folklore e grande show con Zelletta e la musica dei Queen

Tre giorni di eventi per l'Assunta: il 15 agosto danze e colori dal mondo con il 38° Festival Internazionale del folklore

Di: Redazione Sardegna Live

Il Ferragosto in Sardegna non è solo ombrelloni e party in spiaggia. Lontano dai soliti itinerari turistici estivi, nel cuore dell'Isola, va in scena una tre giorni tutta da vivere fra i boschi del Mandrolisai.

Il calendario del Ferragosto a Sorgono, infatti, mette insieme una serie di imperdibili appuntamenti all'insegna della fede, del divertimento, del folklore e delle tradizioni. Nel centro che fu culla della formazione di Antonio Gramsci e registrò il passaggio dello scrittore inglese Lawrence, dal 13 al 15 agosto andrà in scena la festa della Beata Vergine Assunta.

Domenica 13 agosto, nel pomeriggio, intrattenimento per bambini e a seguire balli popolari con l'organettista Giampaolo Melis. Alle ore 22 Gara poetica presso la piazza della chiesa con i poeti improvvisatori Nicola Farina di Orgosolo, Giovannino Carta di Ardauli e Dionigi Bitti di Oliena accompagnati da Su Cuncordu Sorgonesu. La serata proseguirà fra le note dell'organetto di Giampaolo Melis.

Lunedì 14 agosto alle ore 19 la Santa Messa della vigilia e ancora balli in piazza con Costantino Lai. Sempre alle 19, appuntamento con La Casa dei Sapori Antichi, apericena con prodotti tipici sorgonesi in via Nicolò Zucca 1A con l'esibizione del Coro Santu Mauru di Sorgono. Dalle 22 in piazza la tribute band Queen in Rock. Allo scoccare della mezzanotte, poi, discoteca in piazza e Paradise Fest con special guest il modello, influencer e dj Andrea Zelletta.

Martedì 15 agosto, festa solenne dell'Assunta, alle 11:30 la Santa messa presso l'Asilo De Arca e a seguire rinfresco per la popolazione. Alle 19 prenderà il via la processione accompagnata dai gruppi folk e dai cavalieri. L'organettista Luigi Meleddu intratterrà poi la piazza con la sua musica.

Alle ore 22 l'attesissima Rassegna internazionale del folklore, giunta alla sua 38^ edizione. Ottavio Nieddu presenterà uno spettacolo di colori e danze dal mondo che vedrà esibirsi i gruppi Andancas (Porto Alegre, Brasile), Corporacion Folclorica (Tierra Antioquena Copacabana, Colombia), American Racket (Usa), Mazibuie Emasisweni (Sud Africa), Associazione Culturale Biddobrana (Villaurbana), Gruppo Folk Figulinas (Florinas), Associazione Culturale Gruppo Folk Sorgono. Seguirà l'estrazione dei biglietti della lotteria.

"Dopo mesi di lavoro e impegno siamo lieti di presentare un fitto calendario di appuntamenti per l'Assunta - spiega a Sardegna Live Monica Loche, presidente del comitato organizzatore Leve '73 e '98 -. Ringraziamo per la collaborazione e il supporto la Pro loco, il Gruppo Folk Sorgono e tutta la popolazione sorgonese, le attività commerciali, il Comune, il Coro Santu Mauru, Su Cuncordu Sorgonesu, il parroco don Patricio, l'Arma dei carabinieri e la protezione civile".