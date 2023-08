Eurallumina: via libera della Giunta sul Paur, riavvio sempre più vicino

La Giunta regionale ha dato il via libera all'intero procedimento autorizzativo (Paur) che sancisce la piena compatibilità ambientale e sanitaria

Di: Arianna Zedda

I permessi a costruire sono stati sbloccati e, a 24 ore di distanza dalla chiusura dell'iter per l'autorizzazione integrata ambientale (Aia), la Giunta regionale ha dato il via libera all'intero procedimento autorizzato (Paur) che sancisce la piena compatibilità ambientale e sanitaria dello stabilimento del Sulcis , mettendo così l'ultimo tassello per il riavvio e l'ammodernamento degli impianti dell'Eurallumina di Portovesme .

La notizia è stata comunicata da Marco Porcu , assessore dell'Ambiente, in un post su Facebook. " L'approvazione, che arriva dopo un attento iter valutativo, rappresenta un passo importante affinché l'Eurallumina possa programmare la ripresa dell'attività industriale, così da salvare i posti di lavoro legati al progetto ", ha scritto Porcu, che ha ringraziato anche gli uffici dell'assessorato ei lavoratori attraverso le rappresentanze sindacali " per la pazienza e il rispetto mantenuto per tutto il tempo resosi necessario alla positiva conclusione della vicenda ".