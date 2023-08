Sequestrata cava di granito a Tempio: era diventata una discarica abusiva

Innumerevoli i rifiuti (di ogni tipo) rinvenuti all'interno

Di: Redazione Sardegna Live

I carabinieri della Compagnia di Tempio hanno effettuato il sequestro preventivo di una cava nel territorio di Bassacutena (frazione di Tempio), originariamente destinata all’estrazione del granito ed oggi ritenuta essere adibita a discarica abusiva.

Nell’ambito delle indagini volte alla repressione dei reati in materia ambientale, i militari della Stazione di Luogosanto hanno ispezionato la cava di granito oggetto del sequestro, risultata essere una vera e propria discarica a cielo aperto, priva delle previste autorizzazioni.

All’interno erano presenti numerosi rifiuti: fusti pieni apparentemente di olio o carburante, estintori, pneumatici, tubi in gomma, caparti metalliche di mezzi da lavoro, cisterna autobotte, materiale ferroso di varia fattura e scarti di granito. In sostanza erano presenti rifiuti speciali e non, pericolosi e non pericolosi.

L’area sequestrata ammonta a 75.000 mq. Il sequestro è stato operato a carico di due soggetti ai quali è riconducibile la società che gestiva il sito estrattivo.