Ancora roghi vicino alle spiagge. Fuoco a Costa Rei

Canadair in volo tra Cala Sinzias e Cala Pira

Di: Redazione Sardegna Live - foto da Facebook

Dopo i roghi di ieri, ancora incendi a poca distanza dalle spiagge di Costa Rei, tra Cala Sinzias e Cala Pira. Decine di bagnanti hanno visto dall'arenile una colonna di fumo sopra i boschi nelle colline davanti al mare.

Sul posto è intervenuto anche un Canadair: c'era il pericolo che le fiamme potessero puntare verso i centri abitati. Rischio subito scongiurato perchè il fuoco è stato tenuto a bada e spento. Il Canadair è già rientrato dalla base, sul posto ora solo un elicottero regionale per le operazioni di bonifica.

Nel frattempo altri incendi nell'Isola. Nel pomeriggio, a Santa Teresa di Gallura, i Vigili del fuoco del distaccamento estivo sono intervenuti in via Tramontana, in località La Filetta, per un incendio di vegetazione all'interno di un terreno privato. Il rapido intervento della squadra ha evitato che le fiamme, alimentate anche oggi da vento di maestrale, raggiungessero le abitazioni circostanti. Sul posto anche Corpo Forestale, Protezione civile, Forestas, Carabinieri e Polizia Locale di Santa Teresa di Gallura.