Scontro frontale sulla strada per Berchidda, grave un 23enne

L’incidente è avvenuto sulla provinciale 729 nell’area del cantiere per la costruzione della Sassari-Olbia

Di: Redazione Sardegna Live

Brutto incidente, questa mattina, sulla strada 729 all'altezza del bivio di Berchidda, nell'area del cantiere del lotto 4 per la costruzione della strada a quattro corsie Sassari-Olbia.

Una Smart e un'Audi, per cause ancora da accertare, si sono scontrate frontalmente e uno dei due conducenti, un 23enne, è rimasto ferito. Soccorso dal personale medico del 118, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Olbia. Il traffico è rimasto bloccato per alcune ore. Sul posto gli agenti della polizia stradale e i vigili del fuoco.