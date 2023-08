A Uri tutto pronto per la tredicesima edizione della Sagra del Carciofo

Musica, musei, mostre e manifestazioni folkloristiche. Ospite Piero Marras

Di: Redazione Sardegna Live

La Sagra del Carciofo estiva raggiunge la tredicesima edizione. La comunità di Uri è ormai nota a livello regionale e fuori dall’isola per la Sagra del Carciofo Spinoso Sardo. Oltre trent’anni di Sagra hanno celebrato la coltura urese. Dalle famiglie agli amanti dell’arte culinaria, dai giovanissimi ai cercatori di cultura e folklore, tutti frequentano l’evento anche nella sua edizione estiva, atteso per i suoi prelibati menù ma anche per le attività collaterali che interessano adulti e bambini: musica dal vivo, apertura di musei, mostre e siti archeologici, escursioni nel territorio, gara podistica e animazione per i più piccoli.

Quest’anno la Sagra si svolgerà interamente nella giornata di oggi, sabato 5 agosto – le attività laboratoriali del 4 sono state annullate per problematiche organizzative – e ospiterà Piero Marras con il suo tour. Si parte alle ore 17 con l’apertura della Mostra Filatelica a cura dell’Associazione Filatelica Sassarese nei locali de S’Iscola Ezza. Alle 17:30 da piazza Alisa partirà la Manifestazione Podistica Corri Uri.

In piazza della Libertà, dalle ore 19, inizierà l’intrattenimento per i bambini con la distribuzione gratuita dello zucchero filato e dei popcorn. Giochi, laboratori e tanto divertimento a misura dei più piccoli. Sarà possibile cenare nei tavoli della ProLoco Uri dalle 19:30. Il menù 2023 comprende: ravioli di ricotta con carciofi e purpuzza, un secondo a scelta tra agnello con carciofi e patate e porchetta con verdure di stagione, pane, acqua, vino e dolce tipico. Non mancherà l’angolo dolce curato dal pastificio Andarinos di Usini. Durante la cena, l’intrattenimento musicale sarà curato dai Sintonia che lasceranno spazio a Piero Marras alle 22:30.

"L’evento estivo per eccellenza del nostro Comune è alle porte, un’occasione per far conoscere il territorio, i nostri sapori e le antiche tradizioni ai tanti turisti che in questo periodo dell’anno visitano il nord ovest sardo. Una serata dedicata a tutte le età, dai più piccoli agli sportivi, fino agli amanti della musica pop-folk, con un cantautore di fama come Piero Marras", ha commentato il sindaco Matteo Emanuele Dettori.