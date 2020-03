Svolta sul giallo dei due fratelli scomparsi, i Carabinieri arrestano due persone: ecco di chi si tratta

In mattinata l'esito dell'operazione

Di: Alessandro Congia

Dalle prime ore di questa mattina, in Dolianova, è in corso un’importante operazione di servizio del Comando Provinciale Carabinieri di Cagliari.



In particolare militari del Nucleo Investigativo, con ausilio di quelli della Compagnia di Dolianova, (questi ultimi coordinati dal Tenente Giovanni Russo), dei Cacciatori di Sardegna, de 9° Battaglione Sardegna, di Unità cinofile e dell'11° Elinucleo CC di Elmas, stanno dando esecuzione a 2 fermi di indiziato di delitto per l'omicidio dei fratelli Mirabello (Dolianova 9 febbraio 2020) nei confronti di Marras Joselito e del figlio Michael.



I dettagli dell’operazione saranno resi noti ne corso dela mattinata, al termine delle operazioni. I familiari dei due fratelli scomparsi sono stati avvisati dal loro legale, l'avvocato Gianfranco Piscitelli che vuole a tutti i costi arrivare alla verità.