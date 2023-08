Muravera. Il 9 agosto la 18^ edizione di “Maskaras”, il Carnevale tradizionale sardo

Presenterà la serata Giuliano Marongiu, ospiti i Dilliriana. L’evento verrà trasmesso in diretta sulle piattaforme web di Sardegna Live

Di: Alessandra Leo

È arrivato il periodo più magico dell’anno per Muravera. Il prossimo 9 agosto il pittoresco paese del Serrabus accoglierà “Maskaras”, il Carnevale tradizionale della Sardegna, arrivato alla sua 18^ edizione.

L’affascinante sfilata delle maschere tradizionali sarde, organizzata dal Comune di Muravera con la collaborazione della Pro loco “Murera”, attira da sempre tantissimi visitatori, molti dei quali turisti in vacanza proprio nel meraviglioso territorio di Muravera, tra lo splendido mare e le antiche tradizioni, portatrici di storia e cultura di cui il paese è ricco.

Un’occasione di incontro tra diversi territori della nostra magnifica Isola, oltre che riscoperta di tradizioni e usanze tipiche da tramandare alle nuove generazioni che la comunità, nota per le sue gentilezza e ospitalità, sarà lieta di far conoscere ai visitatori, sia italiani che stranieri.

“Abbiamo deciso di presentare lo stesso format dello scorso anno, che è stato molto apprezzato da turisti e attività commerciali, con una grande festa in piazza dopo la sfilata delle maschere – dice ai microfoni di Sardegna Live l’assessore al Turismo del Comune di Muravera Matteo Plaisant - Ci aspettiamo un grande riscontro da parte del pubblico, la stagione turistica sta andando bene: c’è una grande affluenza di visitatori sia italiani che stranieri. Notevole è stato lo sforzo del Comune per la campagna pubblicitaria di “Maskaras”, quest’anno abbiamo anche un pannello all’aeroporto di Cagliari, diverse affissioni nel capoluogo e pubblicità su Videolina. Ci auguriamo che, come le precedenti edizioni, questa rimanga nel cuore di chi sarà presente e di chi invece la guarderà da casa”, conclude Matteo Plaisant.

“Una giornata magica per Muravera, ricca di fascino e di storia – ci spiega la presidente della Pro loco "Murera", Daniela Camedda – Il paese accoglierà le maschere più famose dalla Sardegna, attraverso una rappresentazione colma di cultura e simbologia, portando tradizioni da luoghi diversi dell’Isola. Siamo molto felici di accogliere i tantissimi visitatori che ogni anno assistono a “Maskaras”, speriamo di lasciare in ognuno di essi un bel ricordo di cui parlare, perché Muravera non è solo mare, ma anche tanto altro, con una grande ricchezza di storia e cultura. Il nostro obiettivo è che la manifestazione diventi una festa di tutti, non solo del paese, e lo stiamo raggiungendo facendo partecipare in modo ancora più ampio la comunità”, conclude Daniela Camedda.

IL PROGRAMMA

Il giorno 9 agosto, alle ore 22:00, in via Roma a Muravera, sfileranno le seguenti maschere tradizionali sarde: “Sos Colonganos” di Austis, “Boes e Merdules” di Ottana, “Mamuthones” di Mamoiada, “Mamutzones” di Samugheo, “Sos Tumbarinos” di Gavoi, “Trthos e Buttudos” di Fonni, “S’Urtzu e Sa Mamulada” di Seui e il Gruppo Folk Muraverese.

Ospiti della serata i Dilliriana che faranno concludere al serata a tempo di musica. L’evento sarà presentato da Giuliano Marongiu e verrà trasmesso in diretta sulle piattaforme web di Sardegna Live.