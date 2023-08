Vinicio Capossela approda in Sardegna: tre concerti a Sassari e Cagliari

A dicembre presenterà nei teatri il suo ultimo album

Di: Redazione Sardegna Live, foto Fb Capossela

Il prossimo viaggio musicale di Vinicio Capossela vedrà il cantautore italo-tedesco esibirsi nei teatri italiani per presentare il suo ultimo lavoro 'Tredici canzoni urgenti' già premiato con la Targa Tenco 2023 per il migliore album.

Capossela tornerà anche in Sardegna con tre esibizioni organizzate da Sardegna Concerti. L'artista sarà al Teatro Comunale di Sassari il 28 dicembre e al Teatro Massimo di Cagliari il 29 e il 30 dicembre. Il titolo del tour è 'Con i tasti che ci abbiamo' e prenderà il via a ottobre per toccare i principali teatri italiani. Le esibizioni live si concentreranno principalmente sui nuovi brani.

Il nuovo album, spiegano da Sardegna Concerto, è "un disco musicalmente polimorfo e collettivo che contiene molti strumenti, musicisti e ospiti, e che alterna diverse forme musicali, dalla folìa cinquecentesca al reggae and dub anni Novanta. Ballate, waltz, jive e un cha-cha-cha costituiscono l'universo musicale di canzoni che nascono dall'urgenza di interpretare e dare voce ai problemi più stringenti del momento storico che stiamo vivendo".

Tra gli artisti che hanno collaborato all'album Mara Redeghieri, Margherita Vicario, Irene Sciacovelli, Sir Oliver Skardy, Cesare Malfatti, "Don" Antonio Gramentieri, FiloQ, Andrea Lamacchia.