Allerta in Sardegna per una nuova ondata di calore e pericolo incendi nel weekend

A Cagliari attese massime sino a 37 gradi percepiti

Doppia allerta in Sardegna per una nuova ondata di calore e per il pericolo incendi. I due bollettini sono stati emanati dal ministero della Salute e dalla protezione civile regionale.

Sabato e domenica torna l'allerta arancione per le ondate di calore con un nuovo aumento delle temperature. In particolare nella zona di Cagliari, le temperature previste domenica si attesteranno tra i 25°C e i 35°C con una massima percepita di 37°C.

Pericolo di incendio ancora "Alto" per sabato 29 luglio in tutta la fascia interna centrale della Sardegna, dal Logudoro al Campidano di Cagliari.