Bono, 40 sacche di sangue raccolte tra il verde dei paesaggi di Monte Pisanu

Il presidente della sezione Avis di Bono, Raimondo Marras: “Ogni raccolta è una grande festa tra amici uniti da un obiettivo comune: la solidarietà”

Di: Alessandra Leo

Paesaggi immersi nel verde in cui si possono ammirare alberi secolari e godere del fresco anche nei giorni più caldi come quelli appena trascorsi. La raccolta di sangue organizzata dalla sezione Avis di Bono si è svolta, come di consuetudine una volta all’anno, lo scorso 23 luglio a Monte Pisanu, e ha avuto come risultato ben 40 sacche destinate a chi ne avrà bisogno e che salveranno tante vite.

Attraverso la concessione dell’Ente Foreste, quest’evento annuale riscuote sempre tanto successo perché vede la partecipazione di amici allevatori e agricoltori dell’associazione che la omaggiano con propri prodotti squisiti, dal formaggio all’anguria. Inoltre la raccolta si conclude sempre con un grande pranzo conviviale in cui si sta tutti assieme in nome della solidarietà e dell’amore nei confronti del prossimo.

“Ogni singola raccolta diventa un momento di festa tra amici uniti da un obiettivo comune: la solidarietà – dice ai microfoni di Sardegna Live il presidente della sezione Avis di Bono, Raimondo Marras – ma quella annuale che organizziamo a Monte Pisanu rappresenta un grande evento a cui partecipano tante persone, tra cui amici e parenti dei donatori: stavolta eravamo 250. Questo significa per noi anche la possibilità di sensibilizzare più facilmente e raggiungere quindi prime donazioni”.

“Ringrazio tutti i soci donatori per il grande cuore e per la loro generosità, gli allevatori, gli agricoltori e altri amici dell’associazione che ci hanno aiutato nella realizzazione di questa giornata – conclude Raimondo Marras – Ricordo che ogni mese la sezione organizza una giornata di raccolta a Bono: la prossima si svolgerà il 29 agosto”.