Bono, uscì di casa violando le norme anti Covid: assolto

Un uomo di Bono fu denunciato nel 2021 perché uscì di casa positivo, ma ieri è stato assolto poiché il fatto non sussiste

Di: Redazione Sardegna Live

Uscì di casa assieme al figlio di tre anni sebbene positivo al virus Sars Cov-2 e posto in quarantena dall’Asl di Sassari.

Un uomo di Bono, il 23 marzo 2021, venne così fermato dai Carabinieri della locale stazione durante un servizio per il controllo del rispetto delle norme anti Covid-19. I militari lo scortarono a distanza sino al rientro presso la sua residenza e lo denunciarono alla procura della repubblica di Nuoro per la violazione prevista dall’art. 260 del testo unico delle leggi sanitarie.

Durante la giornata di ieri, giovedì 14 dicembre, l’uomo è stato assolto definitivamente a seguito dell’accoglienza, da parte del giudice, la dottoressa Delitala, dell’avvocato difensore del foro di Sassari Gian Marco Mura, secondo cui il fatto non sussiste in quanto la violazione contestata all’uomo è carente di offensività. L’imputato, come riferito dal legale, uscì dalla propria abitazione per andare in campagna ad accudire i propri cavalli.