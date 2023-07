Scontro auto-moto a Orosei

I conducenti non hanno riportato ferite gravi. Sul posto Vigili del fuoco, Polizia e 118

Di: Redazione Sardegna Live

Una Fiat Cinquecento e una moto si sono scontrate questa mattina, intorno alle 13, a Orosei. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento stagionale di Orosei, che ha messo in sicurezza l’area e i veicoli coinvolti. I due conducenti non avrebbero riportato gravi ferite. Sul posto anche un’ambulanza del 118 e la Polizia per i rilievi.