Terralba. Autocisterna si ribalta sulla circonvallazione: illeso l’autista

Un intervento speciale per il recupero del mezzo

Di: Redazione Sardegna Live

Un brutto incidente quello avvenuto oggi, intorno alle 13, nella circonvallazione di Terralba. Il conducente, apparentemente illeso, è stato preso in carico dal servizio sanitario regionale.

Intervenuta la squadra del distaccamento stagionale di Terralba per la messa in sicurezza e recupero del mezzo pesante incidentato. Inoltre, è stata inviata in supporto l'autogru dalla sede centrale.