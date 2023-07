Cagliari. In casa 90 dosi di cocaina e 10mila euro in contanti. La Polizia arresta un 47enne

Da tempo gli investigatori del Gruppo Falchi della Squadra Mobile tenevano sotto controllo l’uomo

Di: Redazione Sardegna Live

La Polizia ha arrestato in flagranza di reato un 47enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Da tempo gli investigatori del Gruppo Falchi della Squadra Mobile tenevano sotto controllo l’uomo.

Nella mattinata di ieri i poliziotti - come da loro riferito - hanno perquisito l’uomo e la sua abitazione, trovando e sequestrando 27 grammi di cocaina, suddivisa in 90 dosi, di varia grammatura, circa 10mila euro in contanti, probabile provento dell’attività illecita e tutto il materiale occorrente per il confezionamento dello stupefacente.

Il 47enne è stata tratto in arresto per spaccio di droga e accompagnato presso la sua abitazione in attesa dell’udienza di convalida.