Santadi. Convince una giovane di Carbonia a prostituirsi: arrestato 58enne

Faceva da intermediario con i clienti e intascava il denaro

Di: Redazione Sardegna Live

Avrebbe convinto una 31enne di Carbonia, disoccupata, a prostituirsi in sua presenza all'interno di un'auto di sua proprietà, in un'area di campagna a Santadi.

Ieri, i Carabinieri della locale Stazione, coadiuvati dai colleghi di Narcao, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 58enne del posto, disoccupato, noto per precedenti vicende giudiziarie. L'uomo è indiziato dei reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’arrestato avrebbe fatto da intermediario con i clienti e avrebbe lui stesso incassato il denaro.

I carabinieri, come da loro riferito, hanno raccolto sia la testimonianza della vittima sia quelle dei clienti che hanno confermato ogni cosa.

L'uomo si trova ora nel carcere di Uta.