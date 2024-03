Malore alla guida, il 37enne Alessandro Meloni muore a Carbonia

Nonostante i tentativi di rianimarlo, per l’uomo non c’è stato nulla da fare

Di: Redazione Sardegna Live

Tragedia, questa mattina, a Carbonia. Un uomo di 37 anni, Alessandro Meloni, dipendente dell’ospedale Sirai, è stato stroncato da un malore mentre si trovava alla guida della propria auto in via Dalmazia.

Sono stati alcuni passanti, notando la traiettoria anomala del veicolo, a fermarlo. Una volta arrivati i soccorsi sul posto, sono stati fatti diversi tentativi per rianimarlo ma per il 37enne non c’è stato nulla da fare.

“Oggi è un giorno triste per tutti noi. Che la terra ti sia lieve Alessandro, Compagno che in ogni occasione si è sempre battuto per una sanità migliore”, questo il messaggio pubblicato sulla pagina della Filctem Cgil Sardegna Sud Occidentale, sindacato del quale il 37enne faceva parte.