Sei lavoratori in nero in un bar di Carloforte, il titolare nei guai

Sei lavoratori in nero in un bar di Carloforte, fra loro anche due minorenni

Di: Redazione Sardegna Live

Sei lavoratori in nero in un bar di Carloforte, fra loro anche due minorenni. Per questo è stata disposta dai carabinieri dell'ispettorato del lavoro la sospensione dell'attività e sono state contestate sanzioni per un importo di circa ventimila euro. Il titolare del bar è stato denunciato alla Procura della Repubblica per l'impiego di lavoratori irregolari.

È solo uno degli esiti dei controlli effettuati dai militari di Carloforte e Teulada con i colleghi di Narcao, Giba e dell'aliquota radiomobile della Compagnia di Carbonia, in collaborazione con personale specializzato Nas e Nil di Cagliari, nell'ambito di un servizio coordinato soprattutto all'accertamento del rispetto delle normative igienico sanitarie nell'ambito di pubblici esercizi e di contrasto al lavoro irregolare.

In una struttura ricettiva a Teulada, a conclusione dell'ispezione nei locali cucina e di somministrazione dei pasti, sono state accertate violazioni in ordine all'omessa esecuzione di procedure di sanificazione straordinaria ed elevate sanzioni amministrative pecuniarie per un importo complessivo di 1000 euro.