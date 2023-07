Irreperibile dopo la condanna per bancarotta, ex sindaco di Carloforte si costituisce in carcere

Marco Simeone è stato condannato in via definitiva a 7 anni e mezzo

Di: Redazione Sardegna Live

Dopo essersi reso irreperibile a fronte di una condanna in via definitiva a sette anni e mezzo per la bancarotta della società Sept Italia, industria sarda che produceva vernici, l'ex sindaco di Carloforte Marco Simeone, 62 anni, si è presentato questo pomeriggio al carcere di Alghero.

L'ordine di esecuzione pena, firmato il 24 giugno dalla Procura generale di Cagliari, gli è stato notificato dalla polizia penitenziaria.

Secondo il provvedimento a Simeone rimangono da scontare 6 anni, 2 mesi e 16 giorni, Nell'ottobre del 2021, infatti, era stato arrestato e poi rimesso in libertà dopo 10 mesi di custodia cautelare in carcere e altri cinque ai domiciliari.