Nuovo ospedale, il pressing di Truzzu alla Regione: “Ci dia indicazioni”

Il sindaco di Cagliari: “Su risorse per i territori chiediamo scatto in avanti”

Di: Redazione Sardegna Live

“Pronti a fare di tutto per recuperare fondi per i nostri territori. Chiediamo in questo senso alla Regione uno scatto in avanti: ci sono tante risorse a disposizione e dobbiamo spenderle perché altrimenti ci saranno altre regioni pronte a farlo. Non possiamo permetterci di stare fermi, l'immobilismo è un delitto contro le nostre comunità. Come amministrazione noi ci siamo, abbiamo voglia di fare”. Così, in un passaggio del suo intervento al convegno della Cna, il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu.

“In queste settimane - ha detto - si è acceso il dibattito politico anche su ospedali e stadio. Noi siamo pronti ad andare avanti, ma occorre che ci sia un interlocutore che ci dia dati e indicazioni, ad esempio sulla tipologia di aree che possono ospitare gli ospedali. Noi siamo pronti a esaminare le carte e a dare risposte entro pochi giorni”.

L'ultimo incontro tra Comune e Regione sull'accordo di programma per Cagliari risale al 27 giugno. L'appuntamento era stato fissato per la settimana successiva, il 4 luglio, ma la riunione era stata rinviata a data da destinarsi per le dimissioni della segretaria generale della presidenza Gabriella Massidda, che aveva seguito per la Regione gli incontri precedenti.