Cagliari. Ubriaco al volante va a sbattere contro veicoli parcheggiati: denunciato 37enne

Nei guai anche un 63enne di Guspini, anch'esso colto a guidare dopo aver bevuto

Di: Redazione Sardegna Live

Nella mattinata di ieri, intorno alle 4:30, un 37enne di Cagliari è stato denunciato per guida in stato di ebrezza. L'uomo è stato fermato dai carabinieri mentre era alla guida di una Volkswagen Polo, dopo che questi aveva urtato alcuni veicoli parcheggiati in via Arno.

Sottoposto ad accertamento con etilometro, il test ha evidenziato un tasso alcolemico pari a 2,33 g/l, abbondantemente superiore al consentito. La patente di guida è stata ritirata e l’auto sottoposta a sequestro in attesa di essere confiscata.

A Guspini invece, in via Di Vittorio, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Norm della Compagnia di Villacidro, hanno denunciato per il medesimo motivo un 63enne del posto. L’uomo, controllato alle 23 circa del giorno precedente mentre era alla guida di una Renault Clio, è risultato positivo all’esame alcolemico riportando un tasso pari a 1,26 g/l.

Anche in questo caso la patente di guida è stata ritirata ed il veicolo sottoposto a fermo amministrativo e restituito al legittimo proprietario.