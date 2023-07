Investito a Cagliari: 68enne trasportato in codice rosso all’ospedale

Si tratta del terzo investimento in via della Pineta negli ultimi due giorni

Di: Redazione Sardegna Live

È stato trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero Brotzu, ma fortunatamente le sue condizioni attualmente non destano preoccupazione. Un 68enne cagliaritano è stato investito nella giornata odierna poco prima dell’ora di pranzo in via della Pineta. Anche l’investitore, classe 1939, è residente a Cagliari.

Si tratta del terzo investimento avvenuto in questa strada negli ultimi due giorni: ieri mattina, infatti, in due distinti sinistri stradali, sono state investite due donne.

La Polizia Locale di Cagliari è stata allertata dalla centrale operativa del 118 il cui personale stava prestando i primi soccorsi all’uomo.



Il personale della Sezione Infortunistica Stradale della Polizia Locale di Cagliari è al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’investimento.