Bancarotta, definitiva la condanna per l'ex sindaco Carloforte Simeone

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso contro la condanna a 7 anni e mezzo

Di: Redazione Sardegna Live

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso contro la condanna a 7 anni e mezzo di carcere nei confronti dell'ex sindaco di Carloforte, Marco Simeone, per il crac della Sept Italia. La società con sede a Cagliari, specializzata nella produzione di vernici, fallì nel 2010.

Dopo la sentenza, arrivata lo scorso fine settimana, per Simeone si spalancano le porte del carcere. I giudici di secondo grado gli avevano ridotto la condanna da 9 a 7 anni e mezzo di reclusione, assolvendolo da varie imputazioni ma non da quelle più pesanti.

L'ex primo cittadino era finito in carcere nell'ottobre del 2012 per tornare in libertà dopo dieci mesi di custodia cautelare e altri cinque ai domiciliari. Ora tornerà in cella, ma è probabile che la difesa di Simeone presenti ricorso presso la Corte di Giustizia europea.