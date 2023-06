Autospurgo in fiamme sulla SS 131, rallentamenti nel Nuorese

Mezzo in fiamme all'altezza di Ottana

Di: Redazione Sardegna Live

Un camion del servizio autospurgo è stato divorato dalle fiamme questa mattina, intorno alle 7:45, sulla SS 131 Dcn al km 19, tra Sedilo e Ottana, in direzione Nuoro.

L'autista del mezzo, resosi conto di quanto stava accadendo, ha subito accostato chiamando i soccorsi.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco di Abbasanta con i colleghi del Comando provinciale di Nuoro che hanno spento le fiamme con le autobotti. La tempestività dell'intervento ha evitato che le fiamme si propagassero alla vegetazione circostante.

Sulla statale è arrivata anche una pattuglia della Polizia Stradale per la gestione del traffico e dei rallentamenti dovuti all'emergenza. Le cause dell'incendio sono ancora da chiarire, non si esclude il guasto meccanico.