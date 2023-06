Tortolì, struttura abusiva posta sotto sequestro dal Corpo Forestale

L'area su cui sorge l’opera non autorizzata è sottoposta a vincolo come area di notevole interesse paesaggistico

Di: Redazione Sardegna Live

Una struttura edilizia priva di qualsiasi autorizzazione a Tortolì, in località Foxilloni, costituita da una base di 5,30 metri quadri x 7,20, otto pilastri in calcestruzzo, tettoia in legno, a ridosso di una casa mobile, è stata posta sotto sequestro nel pomeriggio odierno dalla Stazione forestale di Tortolì del Servizio Ispettorato ripartimentale del CFVA di Lanusei.

L'area su cui sorge l'opera abusiva, di circa 1.000 metri quadri, è sottoposta a vincolo come area di notevole interesse paesaggistico.

Il fabbricato è stato posto sotto la custodia dello stesso proprietario e la comunicazione di reato è stata inoltrata alla Procura della Repubblica di Lanusei per la prosecuzione degli atti relativi.