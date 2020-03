Scacco del Comune agli incivili, in via Timavo arrivano telecamere e nuovi mastelli

Prosegue la lotta della Giunta Truzzu contro l’abbandono indiscriminato dei rifiuti

Di: Alessandro Congia

A poche ore dall’annuncio di una nuova stretta all’evasione TaRi e all’abbandono dei rifiuti, ha scelto di venire incontro alle richieste di numerosi residenti l’Amministrazione comunale. E questa mattina di martedì 3 marzo ha consegnato 5 nuovi kit per la raccolta differenziata ad altrettante utenze condominiali sulla via Timavo, nel quartiere Is Mirrionis. Cittadini favorevoli anche alla foto-trappola installata nella zona e già in servizio.

"Stiamo portando avanti tutte le iniziative necessarie per ridurre la tassa sui rifiuti e preservare il decoro urbano della città Nel suo quotidiano. Anche con l’implementazione dei nuovi sistemi messi a disposizione dalla tecnologia - ha spiegato l’assessore all’Ambiente Alessandro Guarracino - il Comune si schiera dalla parte dei cittadini che vogliono mantenere Cagliari pulita”.

(In basso un'immagine consueta di ciò che accade in via Timavo, con l'abbandono dei sacchi di immondezza)