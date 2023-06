Villasimius, il paradiso di Punta Molentis. La spiaggia è a numero chiuso: come prenotare

Non sarà possibile annullare le prenotazioni già pagate o cambiare la data di prenotazione

Di: Redazione Sardegna Live - Foto Villasimius Turismo

Una delle spiagge più belle della Sardegna. Fa parte del comune di Villasimius ed è inserita all'interno dell’Area marina di Capo Carbonara. La sua sabbia è bianca e il mare cristallino. Deve il nome a su molenti, l’asino: un tempo mezzo di trasporto del materiale estratto dalle cave di granito circostanti. Le rocce granitiche emergono come relitti dove la riva al tramonto si tinge di rosa.

In esecuzione della delibera di giunta n. 2 del 13/06/2023 la spiaggia di Punta Molentis è a numero chiuso. La gestione degli accessi è stata affidata alla Villasimius srl.

Sono stati riservati 150 posti su prenotazione e per i restanti posti viene rispettato esclusivamente l’ordine d’arrivo, fino al raggiungimento del numero limite di 600 persone o 200 posti auto.

La prenotazione si effettua collegandosi e registrandosi al sito: https://pass.brav.it/Villasimius/Frontoffice

Istruzioni:

1. Effettuare l’iscrizione al sito; qualora già in possesso di iscrizione effettuare il login;

2. Entrare nelle prenotazioni e selezionare Acquista (quinta voce nel menù di sinistra);

3. Selezionare Punta Molentis e compilare i campi richiesti;

4. Procedere col pagamento con carta di credito o conto PayPal

5. Scaricare la ricevuta dal sito (non è necessario stamparla, si può mostrare all’operatore da qualsiasi dispositivo digitale

AVVERTENZE!

- I bambini sotto 6 anni non pagano

- Non sarà possibile annullare le prenotazioni già pagate o cambiare la data di prenotazione

- Si potrà invece modificare entro la mezzanotte del giorno prima la targa del veicolo indicato in sede di prenotazione

- Per accedere alla spiaggia è OBBLIGATORIO indicare tutte le persone con cui si intende effettuare l’accesso, non sarà possibile incrementare i passeggeri in parcheggio salvo disponibilità di posti

- Aver prenotato non da diritto a saltare la fila all’ingresso

- Per l’accesso munirsi della ricevuta di avvenuta prenotazione.