La procura generale di Torino chiede l'Ergastolo per Alfredo Cospito

La causa nei confronti dell'anarchico per l'attentato alla scuola Allievi carabinieri di Fossano del 2006

Di: Redazione Sardegna Live

Nel corso del processo d'appello bis ripreso oggi, la procura generale di Torino ha chiesto l'ergastolo per l'anarchico Alfredo Cospito, detenuto presso il carcere di Bancali a Sassari, per le azioni della presunta organizzazione terroristica Fai-Fri.

La causa è dedicata al ricalcolo della pena per uno solo degli episodi contestati, l'attentato alla scuola Allievi carabinieri di Fossano (Cuneo) del 2 giugno 2006. A sostenere l'accusa i pg Francesco Saluzzo e Paolo Scafi.

"Cospito - ha detto Saluzzo - non merita sconti". Il pg ha sottolineato che "se l'attentato a Fossano non ebbe l'effetto voluto, che era colpire un numero indeterminato di carabinieri, fu solo per un caso".