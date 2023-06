Venticinquenne di Quartu scomparso in Germania

La famiglia e gli amici di William Vinciguerra non hanno notizie da un anno: appello sui social

Di: Redazione Sardegna Live

Appello sui social per ritrovare William Vinciguerra, un 25enne di Quartu Sant’Elena che si trovava in Germania per lavoro e che da circa un anno non si fa più sentire. È stato uno dei suoi amici a lanciare l’allarme ma, a quanto si apprende, anche la famiglia – non avendo più sue notizie – avrebbe presentato una denuncia di scomparsa. “Si dovrebbe trovare in Germania, tra Cologne e Francoforte – scrive l’amico in un post pubblicato su Facebook – Sia io che i miei amici e i familiari non sanno dove sia, sto cominciando a preoccuparmi”.