Cagliari. Cade con la moto in una rotatoria, 53enne in gravi condizioni

L’uomo si trova ricoverato al Brotzu

Di: Redazione Sardegna Live

Un uomo di 53 anni si trova ricoverato in gravi condizioni al Brotzu dopo un incidente avvenuto ieri, intorno alle 13, a Cagliari.

Per cause in corso di accertamento, l’uomo ha perso il controllo della propria moto sulla rotatoria che collega le vie dei Carroz, Santa Maria Chiara, Cadello e Jenner.

I primi ad intervenire sul posto sono stati gli agenti della Squadra Volante della Polizia di Stato raggiunti successivamente da una pattuglia dell’Infortunistica Stradale della Polizia Locale. Il 53enne è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato in codice giallo al pronto soccorso del Brotzu dove, a seguito di ulteriori accertamenti, gli è stato assegnato un codice rosso ed i medici si sono riservati la prognosi.