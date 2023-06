Fuoristrada precipita in un dirupo: tre morti

Due sono morti sul colpo, un altro poco dopo l'arrivo in ospedale

Di: Redazione Sardegna Live - foto Ansa

Un Defender dell'Istituto geografico militare con quattro persone a bordo è precipitato in un dirupo, a Ventimiglia. Il bilancio è gravissimo: tre morti e un ferito.

Sono morti sul colpo Leonardo Sensitivi, 54 anni, e Tiberio Ghelardini, 58 anni, entrambi dipendenti civili del ministero della Difesa, in servizio permanente all'Istituto Geografico Militare di Firenze. La terza vittima è l'appuntato finanziere del soccorso alpino della Guardia di Finanza di Cuneo, Michele Pellegrino di 37 anni, deceduto poco dopo essere stato trasportato in elicottero al Santa Corona di Pietra Ligure a Savona. Per motivi in fase di accertamento, il fuoristrada ha fatto un volo di circa 30 metri cappottandosi più volte. Bartolini si è salvato per miracolo, in quanto è stato sbalzato (o forse è riuscito a lanciarsi) fuori dal mezzo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco col soccorso alpino, la polizia e i carabinieri. Sul luogo dell'incidente hanno operato due elicotteri Grifo e Drago e decine di uomini.