Scontro auto-moto a Santa Teresa di Gallura: un ferito

Di: Redazione Sardegna Live

Intervento dei Vigili del fuoco di Arzachena questa mattina verso le 8 nell'incrocio tra via Pertini e via la Marina a Santa Teresa di Gallura , per un incidente stradale .

Un'autovettura, per causa in corso di accertamento, si è scontrata con una motocicletta.

Il motociclista è stato trasportato all'ospedale di Olbia dal personale del 118 per accertamenti.

La squadra di pompieri ha messo in sicurezza i veicoli e bonificato l'area.

Sul posto era presente anche la Polizia locale di Santa Teresa ei Carabinieri.